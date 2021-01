El dólar MEP es furor: cómo comprar dólares a 145 pesos

Sin embargo, aunque esta medida fue bien recibida por el mercado, no ocurrió lo mismo con otra modificación prevista en la resolución que dispone un límite para operar con el contado con liqui.

Según la normativa, “las cuentas de los clientes que no forman parte de la carteras propias de las ALYC deberán limitar sus posiciones vendedoras netas (de bonos contra dólares) a 100.000 nominales semanales". Para varios analistas, esta restricción puede ampliar la separación entre el dólar MEP y el CCL, que este año vienen cotizando a la par.

dolar portada.jpg El dólar MEP es furor entre los ahorristas porque hoy sale más barato que el dólar ahorro y el blue.

Cómo comprar dólar MEP

El dólar Bolsa permite conseguir dólares comprando con pesos bonos que luego se venden contra dólares. No hay límites en la cantidad de dólares que pueden adquirirse, pero sí algunas restricciones: por ejemplo, quienes hayan comprado dólar ahorro no podrán operar con el MEP por 90 días.

Para operar en el MEP primero hace falta abrir una cuenta comitente en una en una sociedad de Bolsa (ALyC). La mayoría permite hacer gratuitamente el trámite online, cargando los datos personales, una selfie y una foto del DNI.

Con la cuenta ya abierta, se deben transferirle pesos o dólares desde una cuenta bancaria a través del homebanking. Cada sociedad de bolsa opera con un banco, de modo que el dinero de la cuenta comitente tiene la cobertura de depósitos por parte del Banco Central.

El siguiente paso es comprar bonos con pesos y luego venderlos en dólares. La operatoria también puede ser inversa: transferir dólares para comprar un bono en esa moneda y venderlo en pesos, con lo que se obtendría una mejor cotización que vendiéndole directamente al banco. Por esta transacción de compra y venta de bonos hay que pagar una comisión que ronda el 1%.

Para que el parking sea de un día, como estableció la nueva normativa, es necesario operar con bonos regidos por los tribunales argentinos, los llamados bonos “Ley Local”. El más utilizado, y por lo tanto el más práctico, es el Bonar 2030 Ley Local, que opera bajo la sigla AL30.

bono al30.jpg El Bonar 2030 Ley Local, que opera bajo la sigla AL30, es el bono más común para conseguir dólar MEP.

A la hora de comprar un bono, los sistemas de las sociedades de Bolsa y los bancos piden elegir si se quiere comprar bonos en “nominales” (unidad en que se cuentan los bonos) o una determinada moneda: para evitar confusiones, esta última es la mejor opción para principiantes.

Si bien la norma explica que hay que mantener en cartera los bonos 24 horas antes de revenderlos a cambio de dólares, en la práctica hay que esperar hasta la siguiente rueda de mercado para hacerlo. Es decir, no importa si se compró un AL30 a las 10 de la mañana o a las 15, ya que a primera hora de la siguiente rueda se estará habilitado para revender el bono a cambio de dólares.

El día de la venta, el precio del título puede ser más alto o más bajo al del día que se entró a la operatoria. Al contrario, para comprar bonos con dólares y venderlos en pesos no existe parking: la operatoria se resuelve el mismo día y no hay sorpresas con la cotización.

Una vez hecha la operación, el dinero (dólares o pesos) se puede transferir a la cuenta bancaria del titular o dejarlo en la cuenta comitente para hacer nuevas operaciones.

Expectativa con el dólar

Según varios analistas, la reducción de la brecha cambiaria es decisiva para mantener la estabilidad cambiaria, algo que el Gobierno necesita para evitar que se dispare la inflación por arriba del 29% estimado en el Presupuesto y llegar con aire a las elecciones de octubre.

El INDEC difundió esta semana que la inflación de diciembre fue del 4%, la más alta del año pasado, mientras que la inflación núcleo trepó al 4,9% ese mes. Para los analistas, esto marca que la inflación rondará este año el 4% mensual y dejará la cifra anual en alrededor del 50%. En ese sentido, el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) estimó que este año la inflación cerrará en 49,8% y el dólar mayorista llegará a $ 125, con un salto de 52%.

Antes del anuncio, el ministro Guzmán afirmaba que no habrá devaluación. El ministro Martín Guzmán dijo que espera que el dólar acompañe a la inflación este año.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró esta semana que "se apunta a dar estabilidad al tipo de cambio real para que el dólar y la inflación vayan de la mano” y que “el objetivo para el final de 2021 es que el tipo de cambio real sea similar al del final de 2020".

El Banco Central tuvo en diciembre un rol activo como comprador de divisas, con US$ 600 millones adquiridos el mes pasado y otros US$ 400 millones durante enero. A este ritmo, superará los US$ 40.000 millones de reservas brutas en breve, un nivel que no alcanzaba desde octubre. Habrá que ver si alcanza para mantener estabilizada la brecha.