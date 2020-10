El dólar no se calma y crecen los temores de una devaluación

El proyecto prevé la exención de Ganancias para los intereses de los depósitos en pesos con cláusula de ajuste (como los plazos fijos UVAs) y para las colocaciones en instrumentos emitidos en pesos para fomentar la inversión productiva.

Para acceder exenciones en Bienes Personales, se establece un tiempo de permanencia mínima de los activos en el patrimonio. Y también se exime este impuesto para las Obligaciones Negociables (ON), instrumentos en pesos destinados a inversión productiva, y la participación en fondos comunes de inversión y fideicomisos que inviertan en un 75% en los activos anteriores

El Gobierno eliminó el 35% de arancel en las importaciones de PC. El BCRA impuso nuevas restricciones para que los importadores accedan al mercado cambiario.

Restricciones para importadores

Otra de las medidas que anunció el BCRA esta semana para controlar la demanda de dólares fue la Comunicación “A” 7138, que impuso nuevas restricciones para que los importadores accedan al mercado cambiario.

Esta comunicación sostiene que, adicionalmente a los requisitos vigentes para acceder al mercado cambiario, el importador deberá tener la aprobación de la Aduana y ya no podrá hacer los pedidos directamente al BCRA. Y exige además que quienes hayan hecho hace un año pagos por importaciones que aún no ingresaron al país, deberán regularizar la situación para poder hacer nuevos anticipos.

La medida busca reducir la demanda de dólares en el mercado oficial porque, con una brecha cambiaria del 130% y fuertes expectativas de devaluación, los importadores adelantan todos los pagos al exterior que pueden para conseguir dólares más baratos.

Desde la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA) anticiparon que las restricciones afectarán al sector productivo porque “el 80% de lo que se importa son insumos para la industria”. Pero además, la normativa ya está generando que muchos proveedores y comerciantes dejen de vender sus productos por “falta de precio” para la mercadería, es decir, la incertidumbre de cuánto será el costo de reposición.

Subas de plazos fijos y dólar MEP

En línea con la intención de fomentar el mercado de pesos, el BCRA decidió esta semana subir un punto la tasa mínima de los plazos fijos inferiores a 1 millón de pesos hechos por personas, que pasarán al 34%.

El BCRA analiza también la posibilidad de que los bancos permitan a sus clientes vender dólares por homebanking a través del dólar Bolsa, que el viernes cerró en $153. El MEP es un tipo de cambio superior al dólar oficial minorista ($82,5) y al dólar ahorro ($136, con 30% de impuesto PAIS y 35% de Ganancias), aunque está bastante retrasado respecto al blue ($178) y el contado con liqui ($168).

FINANZAS-ARGENTINA-EMPRESAS.jpeg Los bancos permitirían a sus clientes vender dólares por homebanking a través del dólar Bolsa.

Si se habilita, la operación con dólar MEP tendría básicamente dos pasos: con los dólares de la caja de ahorro se podría comprar un bono en dólares y se vendería al instante contra pesos.

Para aceitar este mecanismo, el BCRA ya eliminó el “parking” de cinco días que regía para quienes querían vender dólares en la Bolsa. Esta restricción obligaba a retener cinco días el bono comprado antes de poder venderlo, con lo que no se sabía a qué precio se estaban comprando o vendiendo los dólares.

Sin embargo, algunas versiones indican que hay resistencia en un sector del BCRA a impulsar el dólar MEP: aseguran que convertirlo en el nuevo dólar de referencia sería como "legalizar" el blue o reconocer un desdoblamiento cambiario, además de que sería tomado como referencia para la formación de precios.

Desde los bancos, en cambio, consideran que ofrecer esta operatoria evitaría que muchos ahorristas se vayan al blue y quitaría presión a la pérdida de reservas que viene sufriendo el Banco Central.

Más devaluación

Pese a los intentos del Gobierno por aplacar la situación, varios operadores del mercado estiman que la devaluación no se detendrá y que el dólar oficial podría cerrar el año en $100 (hoy en $82), mientras que en 2021 podría escalar a $140.

En la misma sintonía, los empresarios expresaron esta semana en el Coloquio de IDEA que una mayor devaluación es inevitable porque no hay confianza en el plan oficial, y tampoco creen que un eventual cambio de gabinete vaya a ser la salvación.

alberto fernandez idea 2020 Los empresarios expresaron esta semana en el Coloquio de IDEA que una mayor devaluación es inevitable.

La solución, sostienen, sería consensuar entre todos los actores un plan económico creíble y sostenerlo en el tiempo. Según dicen, devaluar sin que haya un plan sostenible detrás no tendrá efecto porque todo se reduce a un problema de confianza, que para ellos “se gana hablando y llegando a consensos”.

Sin embargo, pese a la gravedad de la situación, el Gobierno viene haciendo oídos sordos a estos pedidos. El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró el viernes en IDEA que no habrá devaluación y minimizó el impacto de los dólares alternativos sobre la situación económica. Incluso, a contramano de los economistas, afirmó que la brecha cambiaria no impactará en la inflación porque el índice de precios "no está atado al dólar blue, sino al oficial".