El dólar rompió otra vez la barrera de los 18 pesos

Finalmente hoy el dólar Banco Nación cerró en 17,90, mientras que el dólar blue se movía en los 18,41.

La de hoy es la quinta irrupción de la entidad en los últimos 13 días. La primera, por u$s 305 millones, fue el viernes 28 de julio, cuando la divisa había alcanzado los 17,79 pesos en el mercado mayorista. El viernes pasado vendió otros 42,3 millones; el lunes u$s 165 millones, mientras que ayer colocó u$s 208 millones.

En total, el Banco Central ya utilizó más de 1000 millones de dólares de la reservas para intentar acotar la suba del dólar en el último tramo previo a las PASO.