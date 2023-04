El dolor de Donato de Santis tras la muerte de su madre

" Sabes que no te voy a llorar, porque vos vivís adentro de mí como una inapagable antorcha, y seguirás viviendo adentro de mis hijas y adentro de los hijos de ellas, y así hacia el infinito… A veces me he preguntado adonde estarán tus juguetes, cuáles eran y si alguna vez los tuviste cuando eras niña…", siguió.

“Voy a hacer que tu vida continúe adentro de la mía, como una misión, hecha de todo lo que me has enseñado. El amor inmenso que me dejaste apaga cada grito de dolor. Fuiste siempre un ser de luz en vida, así que no dudo que vas a brillar iluminada eternamente. No te voy a extrañar porque miro mis manos y son tus manos. Gracias Mama", cerró el especialista en cocina italiana.

Rápidamente, el posteo se llenó de comentarios y de likes. “Que lindo lo que escribiste Dona ! Totalmente! Vive en vos ! Te abrazo fuerte”, “Te mando un abrazo gigante y mucha fuerza para vos y toda tu familia”, “Hermosa manera de contar a tu mamá. Un abrazo enorme para vos y esa familia maravillosa que con Mica supiste conseguir”, fueron algunos de los mensajes de apoyo al cocinero.