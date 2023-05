Luciano Castro y Flor Vigna eran una de esas parejas relativamente recientes pero que demostraban una gran conexión entre sí , mostrándose juntos en su vida diaria como en las redes sociales, además de que ambos pudieron llevar muy bien la familia ensamblada, generando una buena relación con Sabrina Rojas, la ex de Castro, y los hijos de la ex pareja.

Hace un tiempo, todo había empezado a salir a la luz a partir de que Vigna se bajó de la obra El divorcio, en la que era protagonista junto a su novio. “Hace mucho que circula el rumor de que ellos tal vez no estarían pasando el mejor momento, pero él me dijo que estaba todo fantástico”, había dicho en ese momento Adrián Pallares.

Luego, la ex Combate le había agregado más leña al fuego y cuando Estefi Berardi le preguntó a por estas especulaciones, ella le había respondido de forma misteriosa: “Perdón. No es de mala, pero, esta vez, prefiero no decir nada’”.

flor vigna Luciano Castro y Flor Vigna estarían separados

Pero luego, Duré contó más información al respecto: “Están separados. Lo van a negar por unos días porque tienen que seguir juntos en un trabajo que tienen, pero desde el entorno íntimo me confirman que se están separando. Ella dijo que se bajaba de la obra porque quería dedicarse a la música, lo que me dicen es que la idea de trabajar juntos no fue tan buena como ellos pensaban”.

Sin embargo, luego la periodista disparó: “Tampoco está dicha la última palabra pero a ella me la definieron como 'intensa'".