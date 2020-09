El dolor de la viuda del policía asesinado: "No se sentía respaldado por las leyes"

"Él no se sentía respaldado por las leyes. Siempre que un policía mataba aun delincuente y salía en las noticias era un monstruo para la gente. Las leyes tiene que cambiar. El policía no tiene que tener miedo por disparar. Si él no estaba ahí, hubiese sido otra persona, el hombre iba dispuesto a matar", dijo Carolina, su esposa, en medio del dolor por la muerte de Roldán, asesinado el lunes por la tarde en Palermo, en plena calle, por un hombre armado con un cuchillo que lo apuñaló en un ataque salvaje. Esta madrugada, el asesino falleció en el hospital por las heridas de balas que recibió en la defensa de Roldán, que disparó cuando ya había recibido la puñalada mortal en el pecho.

policia asesinado.jpg La viuda del policía asesinado pidió que cambien las leyes.

"Él dio su vida por otra persona. Era un papá excelente, trabajaba mucho pero no dormía para estar con su hijo y conmigo. Él decía que si pasaba una situación de esas iba a reaccionar y ayudar. Si estaba de civil y se encontraba con un problema era el primero en reaccionar Yo le decía que no lo hiciera si estaba de franco, y él me decía que era policía, que era su trabajo, que por más que estuviese de franco él tenia que interceder", contó Carolina, quien fijó su postura sobre la mirada que tiene mucha gente sobre la Policía y la manera en la que deben enfrentar al delito.

"En la sociedad hay una parte que no entiende que el policía está para ayudar y para defender y va en contra de la Policía. La Policía no maneja leyes, simplemente está cumpliendo su deber y recibe órdenes", resaló en medio de su dolor. Y contó que su hijo de tres años "no quiere salir de la habitación" luego de que su padre fuera asesinado en las calles de Palermo. "no quiere que nadie se le acerque, está enojado, él sabe lo que está pasando. Él me preguntó y se tapaba los oídos porque se dio cuenta de que algo pasaba. Me dijo: yo sé que papá se murió, cuando alguien se muere sale en la tele".

El dolor de su madre

"No hay palabras. Las leyes tiene que cambiar. Siempre el policía es el que paga. A los presos les dan planes y todos los derechos son para ellos. Él laburaba todo el día para ganar un adicional porque tenía un sueldo mísero", comentó Elba, la madre de Juan Roldán, quien llegó desde Entre Ríos tras enterarse de la muerte de su hijo.

"Siempre le decía que se cuide. Si le hubieran disparado a este tipo no hubiera hecho lo que hizo. Hay que estar ahí, en ese momento. Sé de mi hijo que siempre iba al frente, él no mandaba a nadie", comentó la madre, y resaltó que su hijo desde que era muy chico tuvo la vocación de ser policía y apenas cumplió los 18 años se anotó para hacer la carrera.