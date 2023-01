El doloroso accidente que sufrió Flor Vigna: "Me podría haber matado"

"Me acabo de pegar un golpazo con la bici, me abrí toda, soy una tremenda pelot*da. Igual que cosa, porque te juro que me caí y lo primero que me salió decir es 'gracias', porque me podría haber matado", reveló la bailarina en sus stories mostrando su rodilla lastimada.

Flor Vigna bicicleta 2.jpg

Quien también habló del tema fue su pareja, Luciano Castro, quien está en Mar del Plata por cuestiones laborales pero pudo hablar con su novia para ver cómo estaba. En diálogo con Intrusos, el actor reveló lo fuerte que fue el golpe que sufrió Vigna.

"Quedó toda rota. Se cayó de la bici, se pegó un palazo y se rompió toda, se lastimó mal. Pero es un tanque, es fuerte", explicó en referencia a su novia, Flor Vigna.