Si bien el pivot le está agradecido a Petro, se lo nota destrozado anímicamente en cada expresión a este jugador que en poco tiempo se hizo querer en el Matador. Es que se siente preso de una situación injusta. “Vivimos una pesadilla. No puedo dormir, no paro de pensar. Y mi señora llora todo el día, muchas veces no quiere salir de la cama, no se alimenta bien. Hablé con todo el mundo, estoy atado de manos y no puedo hacer nada”, lamenta, con resignación, el lungo basquetbolista.

“El club nos sigue bancando casa, comida y asistencia médica. Eso queremos que quede claro. También que nos encanta Plaza Huincul y Neuquén pero queremos estar con nuestra familia en este momento tan especial para nuestras vidas. Y, por supuesto, cobrar también. Y no tenemos el dinero para irnos, hace 4 meses que estamos en la misma situación”, explica Rod.

Petro le ofreció la opción de transferirle el importe cuando lo consiga, pero no hubo trato. “Es que soy grande, mis padres no pueden ayudarme y si no cobro me muero. Tengo una hija de 12 años de otra pareja.. Allá la asistencia médica es privada por el tema de la pandemia, así que veo todo oscuro el panorama”, expone en su dramático relato.

Más dolores de cabeza

“Andressa está con mucha panza y no pude comprarle ropa ni a ella ni al bebe. Y necesitamos dinero para sobrevivir. Y hasta tengo deudas en Brasil, no estoy pudiendo pagarle la pensión alimenticia a mi hija de la otra pareja. En Brasil es causante de prisión. Gracias a Dios la mamá de Libia es comprensiva pero ya está preocupada por la situación. Necesitamos el dinero sí o sí”, insiste.

“Podría ir por vía terrestre pero no hay plata, el tiempo se termina y estamos acá tirados. ¿Digánme qué hacer?”