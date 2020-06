Más ídolos que nunca: figuras del básquet local le donaron zapatillas talles 49 y 53 a familia de Ceferino

A él y a su padre, Hernán, se le dificultaba conseguirlo por dos cuestiones: el elevado costo y el talle inusual, casi sin stock para semejante medida en la región. Sí podían adquirirlas en Zapala pero a un valor inalcanzable para ellos. “Hace unos años salían cerca de 10 mil pesos pero el fabricante ya no las hace más”, explica el papá, de 2,05 metros de estatura y que calza casi 53.

Aquel rionegrino solidario de la red social top contactó a Mauricio Santángelo, entrenador de Español, club que posee un área social muy activa y comenzó a rastrear a los Martínez. “Ayudados por la tecnología, los ubicamos rápido”, cuentan desde Plottier.

AM02031.png

Como esas medidas son habituales en los jugadores de básquet por su talla y compran las zapas en locales especiales en Buenos Aires o en el exterior, no hubo problemas para tenderle una mano a esta gente tan buena (Fernando Gutman, ex compañero de Mario Sepúlveda, se sumó a la noble causa y aportó su valioso granito de arena).

AM020202.png

Sobrevino entonces la invitación para la modesta familia a ver un partido de básquet del Torito en Liga Argentina, luegos los regalos y becas para los cuatro niños, Abraham y tres de sus cuatro hermanas, para realizar deportes en el club.

El tema es que ahora el que andaba falto de calzado era papá Hernán. Eso llegó a oídos del mundo Español y uno de los que tuvo la mejor respuesta y un gesto increíble fue Howard Wilkerson, quien decidió obsequiarle dos pares de zapatillas Nike modelo LeBron 15 y Le Bron 16. Como si fuera poco, a la movida se sumó el gran ídolo, Súper Mario, que regaló otro par, a la vez que el dirigente Toto Resa y sus allegados donaron tres camisetas y una pelota.

Embed

El agradable encuentro se dio ayer en la casa de la familia “de los gigantes” en esa zona vulnerable de esta capital y LM Neuquén fue testigo privilegiado del conmovedor momento.

“Estuvo muy bueno lo que pasó. Me encantó... Es re bueno hacer esas cosas y ayudar a la gente. Esas zapatillas mías tienen muchas historias. Las usé la temporada pasada, las traje en las valijas de Estados Unidos en diciembre de 2018. Tienen un valor especial para mí. Son las mejores en calidad, están intactas. Las negras eran mis favoritas, las más cómodas de mi carrera, quería que las tengan ellos”, comentó el yanqui, que toma mate, come asado y se siente un neuquino más.

AM0102.png

“Agradecer a la gente de Español y a Dios, de todo corazón. Me anduvieron bien los dos pares a mí y uno a mi pibe. La ropa como el calzado es lo que más nos cuesta conseguir. Estamos felices y más que agradecidos, que Dios los recompense”, expresó emocionado Hernán, un albañíl de 45 años que anda con menos trabajo por la pandemia y prometió ir a alentar al Templo junto a toda su familia cuando se reanude la competencia. ¡Vale doble, Torito!

"No la estamos pasando bien como club, pero hay que ayudar"

“Siempre nos pone muy contentos poder ayudar, más en la situación en la que estamos de pandemia. Nosotros como club no la estamos pasando bien, pero eso no quiere decir que nos olvidemos de los demás, que por ahí tienen necesidades y podemos cubrírselas. En este caso, un hombre al que además de que la crisis lo complica para trabajar, por su contextura física se le complica y no consigue calzado”, indicó el directivo de Centro Español Toto Resa, quien acompañó a Wilkerson y a Sepúlveda a hacer entrega de las donaciones, en un emotivo encuentro del que LMN fue testigo exclusivo.

“Con la generosidad de Wilkerson y de Mario pudimos acercarles las zapatillas. Contentos, nos hace bien. Uno está con muchos problemas pero cuando llega a estos lugares, del Neuquén profundo, y ve la realidad que hay, se pone en la piel del otro y se da cuenta que los problemas de uno no son tan graves. Seguiremos ayudando y con la guarda alta para salir adelante”, agregó. Español es uno de los pocos clubes de la Liga Argentina que no pudo presentar el libre deuda. A pesar de ello y mientras espera soluciones para seguir compitiendo en el alto nivel, brilla por su solidaridad.

