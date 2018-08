"Lía no está pasando un momento a nivel salud. Esto viene hace un tiempo y con el correr de los años no se ha revertido. Literalmente, perdió el 40% de la fuerza muscular en sus piernas, por un diagnóstico mal otorgado", reveló el panelista.

"Un día, Lía estaba caminando en la calle y se desploma. La levantan y la llevan a su departamento de Palermo. Pero le vuelve a pasar. Entonces, ella hace una consulta con un médico, y luego hace una interconsulta. Lo cierto es que terminó en silla de ruedas. Está en plena rehabilitación", relató.

"Yo hablé con Lía esta mañana, le dije si quería hablar. Pero ahora está en La Plata. Ella podría contar su historia, porque la está luchando, quiere salir adelante y quiere volver a la televisión. Yo tengo audios de Lía, pero no quiero decir algo que no me autorizó", contó Pecoraro.

"El diagnóstico que le dieron es que un nódulo sinovial se metió en las vértebras, eso genera agua y no la deja caminar. Por eso terminó en silla de ruedas", precisó.

Al difundirse la noticia Salgado tuitéo: "Gracias a todos por los mensajes de preocupación y aliento! No todo es TAN como lo escriben algunos. Yo estoy muy bien y continúo con mi trabajo de REHABILITACIÓN con @danielmeaglia Besos!!!".

Embed Gracias a todos por los mensajes de preocupación y aliento! No todo es TAN como lo escriben algunos. Yo estoy muy bien y continúo con mi trabajo de REHABILITACIÓN con @danielmeaglia ❤️ Besos!!! — Lía Salgado (@lia_salgadoOK) 20 de agosto de 2018

El pasado 11 de agosto, Lía estuvo presente en Expo Dieta, evento en el que se fotografió junto a Gerogina Barbarrosa y en la que se la ve parada y sonriente.

