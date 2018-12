Este lunes por la mañana, la periodista Andrea Taboada contó en Los ángeles de la mañana que su colega "tuvo un brote místico, un brote psicótico".

"Son versiones de los compañeros", aclaró, antes de precisar: "Iba a hacer el noticiero, estaba en maquillaje. Ella comienza a las 6 y media de la mañana con (Guillermo) Favale, muy temprano todos los días. Y alrededor de las 6.15 de la mañana, las maquilladoras y las peinadoras sienten que no está bien, que no está en tiempo ni espacio, diciendo cosas incoherentes. Buscaba cosas y no había nada, como que recogía cosas (del lugar) pero no había nada".

Frente a esta extraña situación, las maquilladoras le avisaron a la producción lo que estaba ocurriendo y le dijeron que "no estaba condiciones de salir al aire".

"Es ahí que la producción tomó cartas en el asunto. Fueron al camarín, comenzaron a charlar con ella para ver cómo se sentía. Estaba la familia, también Favale. Ahí también ven algunos comportamientos de Mariela que lamentablemente es por eso que está internada. De inmediato llamaron a su psiquiatra", relató la panelista.

