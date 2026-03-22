Nevadas intensas en la cordillera: cuál es la situación de los pasos fronterizos hacia Chile

En este fin de semana largo, muchos turistas buscarán cruzar hacia el país vecino de Chile. El estado de los pasos fronterizos.

En el marco de un fin de semana largo , cientos de turistas no sólo piensan pasar un par de días en su casa o viajar en el país, sino que también cruzan hacia el país vecino de Chile . Conoce cuál es el estado de los pasos fronterizos y que deberás tener en cuenta para tu viaje.

Desde Vialidad Nacional informaron la situación de los principales cruces que unen la provincia de Neuquén con el país vecino de Chile. En cualquier situación que amerite circular en las rutas de la zona cordillerana, la portación y uso de cadenas es obligatoria.

Uno de ellos es el paso internacional Pino Hachado , que se encuentra transitable con extrema precaución este domingo por la mañana. La ruta tiene sectores con hielo, por lo que se tendrá que tener cuidado a la hora de conducir.

Además, la calzada cuenta con la presencia de animales sueltos y está presente el riesgo de una caída de piedras en el kilómetro 48.

pino hachado (2)

Al comienzo de la jornada, este cruce internacional se encontró cerrado a raíz de las bajas temperaturas que dejaron hielo y nieve en las cotas altas del camino.

Cabe recordar que debido a las nevadas en la región cordillerana, la situación en cada lugar irá cambiando según el clima. Desde Vailidad Nacional sugieren el consultar la situación de estos pasos internacionales a través de sus páginas oficiales.

Cuál es el estado del otro paso fronterizo habilitado

Una de las alternativas posibles para poder cruzar hacia el país trasandino es el paso internacional Cardenal Samoré. Este cruce, que une la ciudad de Villa la Angostura con la ciudad chilena de Osorno, se encuentra transitable con precaución, ya que la calzada está mojada y hay pronóstico de lluvia intermitente y nieve ligera en cotas altas.

Desde Vialidad Nacional se recomienda mantener la distancia de frenado y evitar maniobras de sobrepaso. A su vez, en el lugar hay equipos operando.

paso internacional cardenal samore

Alerta amarilla por nevadas en la cordillera

Nuevamente el SMN emitió una alerta amarilla por nevadas que se extenderá desde el extremo sur hasta el norte neuquino cordillerano. Explicaron que esa alerta refiere a "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidiana". También que el área se verá afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Adelantaron que, en estos casos, "se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm, pudiendo ser superados en forma puntual".

Las zonas comprendidas dentro de la alerta serán: cordillera de Huiliches, cordillera de Lácar, cordillera de Aluminé, cordillera de Chos Malal, cordillera de Loncopué, cordillera de Minas, cordillera de Picunches y cordillera de Ñorquín.

El organismo nacional indicó que las nevadas se registrarán durante la madrugada y mañana del domingo.

Por otra parte, recordaron las recomendaciones para que la comunidad esté atenta ante este tipo de fenómeno: