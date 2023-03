El drama que vive Cande Ruggeri desde que se convirtió en madre

Cande Ruggeri.jpg Cande Ruggeri retomó su rutina de entrenamiento después de dos meses y medio del nacimiento de Vita.

"Arrancando de a poco lo que tanto me gusta hacer. Desde que nació Vita no me pude separar ni un minuto de ella porque me ponía triste pensar que sin mí iba a estar mal", escribió en un posteo junto a dos fotos suyas luego de hacer ejercicio.

Y agradeció a Nico Maccari por el acompañamiento y la crianza compartida de Vita. "Pero por suerte tengo al mejor compañero del planeta que me apoya siempre y me hace sentir segura con todo, por eso hoy me tomé esta horita para mí que me hizo muy bien", contó, emocionada por el amor de su pareja y feliz por haber retomado un poco de su vida prematernidad.

Sus seguidores, que la acompañaron en todo el embarazo y durante los primeros dos meses de Vita, la felicitaron por el logro y le recomendaron que no dejara de hacerlo. "Si no estás bien vos, no le podes transmitir bienestar a tu hija. Es una manera de enseñarle a tus hijos desde el ejemplo", le comentó una usuaria de la red social.

Cande tomó el consejo y lo aplicó a otro momento de cuidado personal. Como estaban invitados a una boda, necesitaba retocar sus raíces, algo que había dejado de hacer por el embarazo. Así, enfilaron en familia hacia la peluquería, donde Nico le hizo el aguante durante cuatro horas cuidando y jugando con Vita, mientras Cande se dedicaba un rato de atención a sí misma.