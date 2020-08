El drama de una argentina embarazada que vive en la calle en Bolivia

A su hermana, Carina, la idea no le gustó. Y tenía motivos. “No me gustaba esa relación: era tóxica”, le contó a Infobae. Cuando su hermana partió a Bolivia, dejó de tener contacto con ella. Ni siquiera por teléfono tuvo novedades hasta que hace unos pocos días las novedades que recibió de boca de Fernanda fueron las peores: su hermana menor, que tiene un retraso madurativo, estaba embarazada de seis meses y durmiendo en la calle en Cochabamba.

A principios de año, antes de que se desatara la pandemia en todo el mundo, Fernanda se empezó a sentir mal. Los dolores persistentes en el cuerpo la llevaron a pasar por la farmacia y comprar un test de embarazo. El resultado fue positivo. Pero lo que era una alegría, fue tomado de manera contraria por su pareja. “Al día siguiente me dijo que se iba a trabajar y no volvió nunca más”, cuenta Fernanda acerca de la reacción de Chispe.

La decisión de Fernanda fue entonces volver a su provincia con su hijo de cuatro años a pasar junto a su familia el embarazo. Pero no pudo. “Cuando estaba averiguando los precios de los pasajes a San Juan, me pilló la cuarentena y no pude salir de acá”, cuenta.

buena.jpg

Aunque estaba trabajando en una casa de comidas, a raíz del confinamiento estricto que impidió a muchos sectores seguir con las puertas abiertas, el local cerró y ella se quedó sin ingresos para mantenerse en Bolivia o pagar los pasajes de vuelta a su hogar. “Me quedé sin trabajo. Sobreviví con los ahorros que tenía. Dormía en un hotel, pero en junio me quedé sin dinero y sin lugar donde vivir”, agrega la joven que está en situación de calle con su hijo.

Además, no pudo hacerse los chequeos médicos necesarios que debe seguir una embarazada. “Me querían cobrar 250 bolivianos la consulta (2500 pesos argentinos) y, 250 bolivianos más, por la ecografía. ¿De dónde voy a sacar ese dinero si apenas tengo para comer?”, dice.

Mientras dormía en la calle, buscó pedir ayuda en el Consulado de la República Argentina en Cochabamba. “Fui varias veces. La última fue el miércoles 29 de julio. Me dijeron que no me volviera a presentar porque no estaban entregando ayuda a nadie. Es más, la chica que me atendió me dio de su bolsillo 50 bolivianos”, explicó Fernanda.

“Hola soy Fernanda Parta Arias. Soy argentina y estoy con mi hijito en Bolivia, Cochabamba. Estoy en situación de calle. Mi marido pues me botó y estoy embarazada tengo seis meses. Necesito ayuda. Dos señoras, Patricia y Micaela, me están ayudando con la comida pero necesito volver a mi país”, dice en un video sentada en la calle junto a su hijo.