Según relató la actriz, la intención del hombre es comprar el inmueble mucho más barato de lo que cuesta. además, agregó que dejó de pagarle el año pasado. "Me debe ocho meses", dijo indignada en Intrusos.

Timoyko y el conductor radial que actualmente vive en la provincia de Córdoba vivieron 21 años en esa casa y allí criaron a sus hijos. Cuando se divorciaron, Mateyko le dijo a su ex mujer que la alquilara y que se quedara con el dinero de la renta.

"Primero comenzó como un contrato temporal de verano, después se extendió hasta una temporada de seis meses, pero nunca firmamos nada. Siempre fue todo de palabra", contó Naanim.

"Incluso, una parte de la casa estaba cerrada con llave y tenía cosas mías", indicó. "Los primeros dos años, me pagó bien. El problema comenzó a fines del año pasado cuando me hizo una oferta para comprar la casa por dos pesos con cincuenta. Desde entonces, no me atiende más el teléfono y tampoco me paga".

Timoyko no quiso revelar la suma que le debe su inquilino, al que denunció por estafador. Añadió que el hombre "dejó estar la casa para que no valga lo que realmente sale" y que no le permite entrar para poder mostrarla y ponerla en venta.