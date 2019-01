"El duelo se hizo, ahora hay que mirar para adelante"

Tras ser presentado en el salón Juan de Dios Filiberto de la Bombonera por el presidente del club Daniel Angelici y el manager Nicolás Burdisso, el entrenador de 56 años remarcó que “estar en este club es una mezcla de orgullo y desafío” y recordó una anécdota familiar para graficar sus sensaciones: “Siento que estoy cumpliendo un compromiso que asumí con mi viejo, cuando le dije que dejaba ingeniería química y le prometí llegar a lo más grande del fútbol argentino”.

Consciente de tal desafío, admitió que “Boca está obligado a ganar todo lo que juega” y reconoció que por eso mismo “el nivel de presión es alto pero las posibilidades también” y, al referirse a la final perdida ante River Plate por la Copa Libertadores, tiró un mensaje alentador: “Sabemos que el duelo ya se hizo y ahora hay que mirar para adelante para empezar a construir la victoria que vendrá”.

"Tevez es el emblema por naturaleza que tiene este plantel. De más historia fuerte y contundente porque triunfó en las ligas más importantes del mundo. Tenemos que apoyarnos en él”. "Tevez no vino a Boca a terminar su carrera, vino a buscar la gloria, en ese camino está”. Gustavo Alfaro. El nuevo DT de Boca llenó de flores al Apache.

En cuanto a los refuerzos, dijo que “es necesaria la llegada de un marcador central” (tras la venta de Lisandro Magallán a Ajax) y contó que el paraguayo Junior Alonso (Celta de España), que firmará hoy, “puede ser lateral por izquierda o stopper en una línea de tres".

Sobre Carlos Tevez, aseguró: “Es el jugador emblemático que tiene este plantel y tenemos que apoyarnos en él. No vino a Boca a terminar su carrera, sino a buscar la gloria, y en ese camino esta”.

También se refirió a su desvinculación de Huracán y se defendió expresando que se ajustó a la ley, ya que “no tenía cláusula de rescisión”, y puntualizó que estas no “las ponen los trabajadores, sí los empleadores”.

En una larga exposición en la que abrumó con la lectura de artículos de la ley de trabajo y también explicaciones sobre el rédito económico que obtuvo el Globo por tenerlo como entrenador (estaba 4 millones de pesos abajo y ganó 18 millones), tal vez inapropiada para una conferencia sobre su nuevo proyecto, remarcó: “Yo no me moví un milímetro de lo que dice la ley y si decía lo contrario, no lo hubiera hecho”, señaló.

El defensor paraguayo Junior Alonso firmará en las próximas horas

El defensor paraguayo Junior alonso se convertirá en las próximas horas en el primer refuerzo del Boca de Gustavo alfaro. Llegará a préstamo, proveniente de Celta de Vigo, y firmará por un año y medio. “La presencia de un marcador central es necesaria: Junior alonso ha jugado en el Lille con línea de tres, con cuatro, como central, de lateral”, expresó el nuevo entrenador xeneize, en el día de su presentación. alonso, de 25 años, surgió de Cerro Porteño y quedó relegado en Celta luego de la salida de antonio Mohamed. Entre sus objetivos, el paraguayo quiere continuidad para estar en la Copa américa de Brasil.

benedetto

Los chinos ahora vienen por Benedetto

Un equipo de China ofreció 15 millones de dólares por Darío Benedetto y un contrato por cuatro años para el futbolista. Hasta el momento no trascendió el nombre del club, pero la propuesta ya está en las oficinas del Xeneize y se espera una respuesta en los próximos días.

La cifra exacta del ofrecimiento sería de 15 millones de dólares a las arcas del Xeneize para apropiarse de la ficha del goleador de 28 años.

El atacante era titular en el conjunto de Guillermo Barros Schelotto, a pesar de que en los últimos tiempos utilizó a Ramón Ábila. El Pipa había dejado atrás la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, pero nunca consiguió ponerse en óptimas condiciones físicas.

En Boca no tienen pensado desprenderse de Benedetto, que tiene contrato hasta 2021 y una cláusula de rescisión de 22 millones de dólares. Desde su llegada, hubo varios ofrecimientos y hasta el momento siempre los rechazó.

Benedetto llegó a Boca en junio del 2016 proveniente del América de México y su transferencia cotizó en una suma cercana a los 5 millones de dólares. En más de dos años, logró dos títulos locales, fue citado a la Selección argentina y cerró como máximo artillero del torneo 2016/17. En total, suma 40 goles en 56 presentaciones con el Xeneize.

La noticia en Boca trae viejos fantasmas, como la repentina salida de Carlos Tevez, quien volvió sin lograr brillar en el fútbol chino.

