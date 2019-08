“Me parece muy riesgoso y muy autoritario, tratar a la gente de insanos, aparte que se entra en un proceso de estigmatización de los enfermos mentales que es muy discriminatorio, o de idiotas, o decirle que no le vas a dar más nada, como si fuera un regalo que le sacás”, agregó en alusión implícita a figuras partidarias de Juntos por el Cambio, como Juan José Campanella y Alfredo Casero, que tildaron de “insanos” y “opas” a los votantes. O Juan Acosta que, en medio de su catarsis tuitera, se refirió al sorpresivo y arrollador triunfo de ex ministro de Economía del kirchnerismo, Axel Kicillof, sobre la gobernadora María Eugenia Vidal y escribió: “Tal vez mucha gente en provincia prefiere un cajón como inodoro que cloacas, no?”.

“Los funcionarios son elegidos y representan a la gente. No son los dueños de nada. La vocación de servicio va por encima de todas la cosas. A los ganadores, humildad y mesura. A los perdedores, reflexionar porque la gente les da la espalda con su voto”, pidió Tinelli en otro posteo.

“Estamos en una situación de país muy delicada. La grieta no sirve para nada. Seguir descalificando al otro, menos”, advirtió el showman que meses atrás respaldó la candidatura de Roberto Lavagna, quien salió tercera en el primer test electoral.

“Felicitaciones a todos los que votaron. Fue una elección en paz, donde la gente decidió en estas PASO. Veremos si en Octubre esta tendencia sigue o no. Seamos felices siempre que votemos. Que no te vendan, que votaste bien o mal. VOTASTE. Eso es lo más importante. Los responsables son ellos, no vos. Todos somos personas con los mismos derechos. Seamos positivos siempre. Nada puede ser mejor que ELEGIR LIBREMENTE EN DEMOCRACIA”, concluyó el Cabezón.

Casero, Acosta y Campanella hicieron catarsis y pidieron no bajar los brazos

Tras la incertidumbre que se vivió en la noche del domingo por la demora de los primeros datos oficiales de las PASO, Alfredo Casero acudió a las redes para hacer una extensa catarsis y manifestar su “asco”.

Tras tildar de “opas” a los ciudadanos que optaron por el Frente de todos y reconocer “la gran tenacidad de Porota (por Cristina Kirchner)”, el actor tuvo un ida y vuelta con sus seguidores por Periscope y, entre otras cosas, remarcó: “Están acompañados de un pueblo que se olvida de su pasado reciente. Es un desastre lo que pasó".

Haber luchado por lo que me parecía que era la verdad, me terminó haciendo mierda, pero lo voy a seguir haciendo. En octubre les van a rompar el culo porque la gente va a darse cuenta de a poco de algunas cosas que no van a poder cumplir. No estén tristes, es increíble que gane la injusticia”.

Luego se dirigió al Mauricio Macri y elogió a las figura femeninas de Cambiemos. “Al señor presidente quería decirle que es probable que la gente no comprenda todo lo que usted hace, pero siempre se notará una buena voluntad y Vidal una excelente navegadora del caos, es un logro al igual que la Bullrich que es inexpugnable”, dijo.

También enojado e indignado, Juan Acosta posteó: “Quedó comprobado que es un pueblo que quieren que les peguen y los llamen Marta".

"Tal vez mucha gente en provincia prefiere un cajón como inodoro que cloacas, no?”, agregó sobre la derrota de María Eugenia Vidal frente a Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires.

"Que digan lo que quieran yo lo voto es lo mejor que nos pasó en siglos. No voy a claudicar, seguiré creyendo en este cambio no seré cómplice de los Moyanos, los Fernández, los jueces corruptos, aprendamos a creer en un mundo mejor”, sentenció ratificando su postura.

En tanto, un poco más moderado, Juan José Campanella tuiteó: “Así es la democracia. Solo hay que ser digno, felicitar a los ganadores y respetar su opinión. Y recordar a los nuestros que las elecciones son en Octubre y no hay que bajar los brazos”.

El sábado pasado, el cineasta había generado polémica al tuitear: "Luego de meses de discutir economía, valores, República, seguridad, narcotráfico, mafias, futuro y pasado, al final la elección es más sencilla y primitiva: Mañana elegimos entre la cordura y la insanía. Solo estos dos platos ofrece el menú argento. Todo lo demás es secundario".

El festejo de Brancatelli, Dady, Echarri y otras figuras de la farándula

Como era de esperar, las figuras mediáticas defensoras del kirchnerismo, se hicieron eco de la derrota de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal la gran ventaja que obtuvieron Alberto Fernández y Axel Kicillof con el Frente de Todos.

“Me alegra mucho, yo también cambié en mi forma de pensar y guardé la pistola. Lo estoy haciendo a conciencia y es un buen camino”, sostuvo Dady Brieva en diálogo con El Destape.

Más metafórico, Pablo Echarri tuitó: “¿Me parece a mi o el sol es más rillante esta mañana?”.

En sintonía, la conductora Verónica Lozano compartió una foto de ella en traje de baño haciendo la V de la victoria y escribió: “Estalló el verano!”.

Eufórico, Diego Brancatelli exclamó: “Se acabó la mentira. El tiempo pone las cosas en su lugar. Acá no se rinde nadie”.