El duro estado de salud de Soledad Silveyra

Soledad Silveyra visitó el programa de Mirtha Legrand y no temió a la hora de exponer los problemas de salud que debió afrontar al retornar de unas vacaciones. La pasó tan mal que afirmó: “Creí que me moría”.

Si bien logró superar la enfermedad que le tocó atravesar, expuso cómo fue que la pasó y lo mucho que le costó salir adelante. “Estuve enferma cuando volví de vacaciones y pensé que me moría”, reveló sobre su estado de salud.

En cuanto a la consulta sobre cómo fue que se enfermó, Soledad contó cómo sospecha ella que comenzó el problema: “En el avión hacía mucho frío. Llegué a casa, me dolía todo y no me podía ni dormir”.

“A la noche fui a lo de una amiga y estaba mareada. No había dormido, venía con otro horario, pensé que era eso, pero al día siguiente amanecí con 40 grados de fiebre”, comentó sobre lo que pensó que era en un principio, sin sospechar lo que se iba a venir para ella.

Ante la consulta, dio a conocer cuál fue el diagnóstico del médico luego de que le hicieran todos los estudios. “Yo no les puedo explicar lo que es estar tres días con 40 grados de fiebre. Era Gripe A. Yo prefería que fuera coronavirus, que me preocupaba menos porque tenía todas las vacunas”.

Además, habló sobre los cuidados que tuvo, pero que finalmente no surtieron efecto. “Viajé con barbijo, pero viste cómo es... Uno se duerme, el de al lado tose. Ahora viajo con mis nietas y les dije que viajen con barbijo”, explicó sobre el posible motivo de contagio.

Gracias a los médicos, Soledad Silveyra logró salir adelante y recuperarse de esa gripe que la tuvo a mal traer a tal punto que pensó que no iba a lograr pasarla. Ahora, se enfocará en lo que será la temporada de teatro para el verano 2023.