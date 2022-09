Soledad Silveyra reveló cómo fue su encuentro privado con Maradona

La curiosa fantasía de Maradona con Soledad Silveyra - PH Podemos Hablar 2019.mp4 Soledad Silveyra contó la noche con Maradona en PH

A pesar de los idas y vueltas, en 2019 ella creía que necesitaba la autorización del 10 para contar más sobre la anécdota. Sin embargo, ahora soltó y contó todo. En el programa “Hacemos lo que Podemos” de radio Universal 970, Solita contó que: “Él me perseguía, igual que a todas, y un día acepté”.

“Lo invité a casa, porque si lo traía a él, con mis hijos de 8 y de 7, era Gardel. Evidentemente no vino al asado y acepté vernos igualmente. Una amiga cordobesa me dijo: 'Vos vas a salir c... de ahí', y le respondí que no”, continuó Soledad.

La entrevista la realizó Richard Galeano, y allí la protagonista de “La Noche del Coyote”, “Dios los Cría”, entre otras, agregó: "Tuve una charla con Diego, que él se encontraba con Mónica Helguera Paz, no con Solita. Fue hermosa la charla donde le hablé de la enorme responsabilidad que tenía como deportista, imagen y popularidad. Él bajaba los ojos y yo le seguía hablando. Le bajé línea todo el tiempo".

En cuanto a las adicciones que enfrentaba Maradona, la actriz exclamó: "Hemos perdido muchos deportistas en la droga, quería que fuera consciente de eso, pero desgraciadamente no me escucho todo lo que yo pretendía. Después de 15 años nos volvimos a encontrar y cuando le pregunté si se acordaba, me dijo: 'No, ¿en serio?’"

Por último, en relación al tema, sentenció: "No tuve ninguna relación física con Maradona pero sí tuve un monólogo para formar a un joven que, no solo que no me escucho, sino que tampoco lo recordó".