El duro relato de Michael Fox: "Mi memoria a corto plazo está destruida"

Tras su intervención en The Good Wife como estrella invitada, Michael Fox ha trabajado en dos series (Sucesor designado y The Good Fight) además de hacerlo en la película Mr. Lockhart, sin contar varias intervenciones como actor de voz. A fin de conservar su dicción, Fox contó que practica usando trabalenguas.

Por si fuera poco, un tumor benigno en su espina dorsal lo obligó a someterse a una operación en 2018, tras la cual necesitó cuatro meses de rehabilitación para caminar de nuevo. “Definitivamente ese fue el momento más oscuro de mi vida”, admitió la estrella de Hollywood, quien detalla dicho suceso en su nuevo libro, “No hay tiempo para el futuro”, que sale a la venta el 17 de este mes.

“El optimismo se sostiene cuando sigues recurriendo a la gratitud, y lo que viene después es la aceptación. Aceptas de que estas cosas han ocurrido, y las aceptas por lo que son. Eso no quiere decir que no puedas proponerte cambiar. No quiere decir que tengas que aceptarlo como un castigo”, dijo.

La estrella de Volver al Futuro también confesó que la enfermedad le ha pasado factura. “Mi memoria a corto plazo está destruida”, le reveló a People. “Siempre tuve un gran dominio para memorizar mis líneas. Y tuve algunas situaciones extremas en los últimos trabajos que hice. Fue duro”, admitió. Si bien la memorización de los guiones se vuelve cada vez más difícil, el actor dedica su tiempo a escribir.