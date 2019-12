"Él amaba tu programa, lo veía todas las noches. La noche que ganamos en 2015 él estaba muy emocionado, viéndolo al lado de mi vieja (Carmen Barbieri). Pensé qué me hubiese dicho él, y me hubiese dicho: vos tenés que ir. Porque el trabajo nos salva. Mi papá me enseñó que trabajamos para que la gente se divierta. Él me enseñó a ser feliz, siempre me decía no te olvides de ser feliz ni un solo día, y yo acá soy feliz. Estaba recién en el velorio, porque lo estamos velando, y agarré a 15 amigos que estaban ahí y se subieron a un par de autos y les dije: vamos al programa. Este es mi lugar, él quería que yo esté acá. Me dije: vamos un rato y volvemos. Este es un lugar que me dio muchas alegrías", dijo Fede Bal, mezclando momentos de emoción y sonrisas.