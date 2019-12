“Yanina contó la verdad. Hace unos meses largos. Separación es un término muy absoluto, pero sí. Este año empezamos a hablar del tema bien, como gente que se quiere, que se ama y que ha tenido una vida juntos”, reveló el comentarista en una entrevista radial. “Ella llegó a la conclusión de que quería distanciarse un poco porque veía que la relación no estaba fluyendo bien. Fue por varias razones, no por un hecho puntual. Fue un desgaste. Estamos en ese proceso”, continuó diciendo, dando a entender que su separación no está para nada relacionada con esta supuesta nueva infidelidad.

“Quiero recomponer la relación. Más de mi parte que de parte de ella. Hay una armonía total. No hay inconvenientes o conflictos. Charlamos todo porque somos gente adulta y porque hay mucho amor en el medio. La prioridad es la familia y sobre todo el amor que siento por Yanina”, finalizó el ex futbolista, que no baja los brazos.

