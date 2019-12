Yanina denunció un complot contra ella de América

"Igual quiero decir que todo eso es un delirio y absolutamente mentira, pero igual me chupa un hue…", agregó picante.Minutos después indicó que todo era en contra suya. "Es a partir de la gente que me odia a mí. Todo armado. Esta chica trans es la que le hizo una cama con Rial a Marcelo Corazza y perdió el laburo. El primer día cuando salió esto nos dio risa. Ya cuando ves que lo hacen tres días no te da risa, que todo es saña y se divierten cuando todo es mentira. Y esta persona sale a decir ‘yo salí a contar esto porque largo con una obra de teatro la semana que viene’, ahí te das cuenta de que la chica lo inventó todo", aseguró

Luego Yanina le apuntó al hemano de Natacha Jaitt, quien tuvo un affaire con Diego Latorre. "Todas estas que se hacen las cancheras, Rucci, Floppy Tesouro, Ulises (Jaitt)... toda gente que me detesta. Pueden ir presos, porque no podés publicar audios privados, hay una ley que te protege", indicó.

Por último, la madre de Lola contó que inició acciones legales. "Empecé a tener quilombos de todo tipo cuando me fui de América por el tuit contra Maru Botana que ellos no se la bancaron. Ahí América me la juró. Fijate que viene de Celina Rucci, la mejor amiga de Pamela", reiteró desafiante.

