El emotivo encuentro de Mirko con la mujer que lo llevó en su vientre

"¡Hola hermoso!", dijo Brittany apenas vio a Mirko. "¿Te acordás de ella? Estuviste en su panza...", fueron las palabras de Marley para su hijo. "Está enorme. No lo puedo creer. Es el mismo bebé", agregó Brittany sobre el simpático niño, a quien no veía desde que tenía un mes y medio de vida.

"Siempre quisimos ayudar a una familia. Siempre ayudamos, siempre contribuimos a la comunidad. Un día, mi marido y yo hablamos y dijimos que queríamos hacer algo más", contó la mujer sobre su decisión de ser subrogar su vientre.

"Fue un proceso largo pero muy bonito. Siempre estuvimos en comunicación durante todo el tiempo", acotó el conductor, que se emocionó al recordar el momento en que le avisaron que Brittany estaba embarazada. "Estaba caminado por Buenos Aires, me avisaron por un mensaje y quedé congelado en la calle. Estaba muy emocionado y la gente me saludaba, aunque no sabían bien por qué", recordó.

"Te voy a agradecer por siempre por lo que hiciste, porque ser padre es lo más hermoso del mundo", manifestó Marley al despedirse.

Por el mundo comenzó con una comunicación de Marley, desde Sidney, con Lizy Tagliani, que realizó un especial famosos de su ciclo El precio justo. Luego, se puso en pantalla segmentos del viaje de Marley, Mirko y Susana. Con el habitual humor que los caracteriza, recorrieron las playas de Bondi Beach y paradisíacas montañas Azules. Además, subieron al imponente Puente de la Bahía, interactuaron con koalas y canguros, además de probar comidas típicas.

A su vez, Susana se convirtió en blanco de burlas en las redes al confundir el nombre de su propio ahijado. En pleno vuelo, cuando se encendió la cámara, manifestó: "¡Estamos en el avión con Marley, Nico y yo!".

En las próximas emisiones de Por el mundo Marley y Mirko recorrerán Taiwán, Indonesia, Egipto, Croacia, Ibiza, Cancún, Japón, Tailandia e Israel, junto a Lali Espósito, Jimena Barón, Tini Stoessel, Elizabeth Vernaci, Humberto Tortonese, Rocío Marengo, entre otras figuras.

Con un promedio de 14 puntos de rating, el ciclo de Marley fue lo más visto de la jornada. Le siguió El precio justo: especial famosos con 8.5 puntos y Caniggia libre con 7.9. De esta forma, Telefe se quedó con el día por una diferencia 0.2 puntos sobre El Trece, que tuvo el momento de mayor audiencia con Almorzando con Mirtha Legrand (7.3).