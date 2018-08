“¿Rendirme? Eso no va conmigo”, dice la foto que publicó en Instagram y luego le puso en la descripción: “Hoy se cumple un año del peor accidente que me tocó atravesar y me pareció bueno volver a usar mis redes estoy más que agradecido con todos los que se preocuparon tanto por mí salud .el camino va a ser largo pero cada vez falta menos para la bandera a cuadros”.

El piloto de Turismo Carretera hace un año atrás protagonizó un accidente en el kilómetro 2103 de la Ruta Nacional 40, a unos 60 kilómetros de San Carlos de Bariloche.

El oriundo de Bernal, de 27 años, iba en sentido hacia Villa La Angostura cuando impactó de frente una Volkswagen Suran de color rojo contra un colectivo de la empresa Vía Bariloche, a la altura del arroyo Regintuco.

Por motivos que se desconocen, el vehículo, en el que viajaban otras tres personas, no pudo ser controlado por el campeón del Turismo Carretera y TC 2000 y chocó con violencia, incrustándose en la parte baja del ómnibus.

