El emotivo mensaje de Lalo Maradona a su hermano

Radicado en Canadá, Raúl Alfredo "Lalo" Maradona no pudo llegar al funeral de su hermano Diego Maradona en Buenos Aires le jueves pasado, pero este lunes tuvo un emotivo posteo en su cuenta de twitter para despedir al querido “Pelusa”.

“Hermano querido. Conquistador de sueños. Pelu !! Jamás iba a imaginar tanta tristeza junta. Me llevaste de la mano de chiquito, me enseñaste a creer que nada es imposible”, comienza el hilo que hizo público el también ex jugador de fútbol este lunes.