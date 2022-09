El emotivo momento en el que Manu Ginóbili recibió la chaqueta del Salón de la Fama

"Es irreal estar en este momento. Uno no crece en la Argentina esperando que vaya a llegar a este lugar. Vengo de una ciudad chica en Argentina, apasionada por el fútbol. Mis logros más importantes son los logrados en forma colectiva. No tengo MVPs y todos esos reconocimientos, así que estoy acá por haber formado parte de grandes equipos. Es increíble", siguió Ginóbili, quien será el quinto latinoamericano en ingresar al Salón de la Fama.

"En un momento, en el ‘98, ‘99 y 2000, cuando empezaron a pasar cosas en el juego, notaba que había algo distinto en mí, una marcha más. Después se fue intensificando hasta 2005, 2006, que fue mi mejor momento. Pero hasta ese entonces estaba trabado, sentía que me faltaban cosas", explicó luego.

Con respecto al reconocimiento, el bahiense aseguró: "¿Si logro perpetuidad con este premio? Después de esto no viene nada más. Es el mayor logro que podría tener. Hace tres años, con la ceremonia del retiro de la camiseta fue algo muy de San Antonio. Pero esto es del básquetbol en general".

A lo largo de su carrera, Manu ha ganado, entre tantos otros títulos, cuatro anillos de la NBA con los Spurs y la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, las dos mayores conquistas a las que puede aspirar un jugador a nivel colectivo: "Es imposible no pensar en los campeonatos ganados, pero cuando lo ves desde afuera querés agradecer a los compañeros, al masajista, al que limpiaba la cancha. Porque generan una atmósfera linda y te dan ganas de ir a entrenar. Guardo en un lugar muy importante de mi memoria todos esos momentos", expresó.

Durante la rueda de prensa, el hombre que también pasó por el básquet italiano reconoció: "De entrada, no bien me dijeron que entraría en el Salón no lo disfruté tanto. Había que hacer el discurso, empecé a recibir mensajes, invitaciones... Uno quiere agradecer a todo el mundo y no podés. Las últimas 24 horas, desde el momento de llegar acá, empecé a disfrutarlo mucho más".

El hombre de 45 años también fue consultado por sus principales referentes dentro del mundo del básquet: "Michael Jordan era mi ídolo indiscutido de la infancia. Pero cuando se convirtió en tan popular, elegí otro equipo, a los Warriors. Y es un placer compartir esta ceremonia con Tim Hardaway, que fue una referencia. También hay un vínculo entre todos los jugadores hispanohablantes de la NBA. Sobre todo con los sudamericanos que llegaron; uno trataba de acercarse y charlar un rato".

Sobre el final, Ginóbili se refirió a la actualidad del básquet argentino con una profunda reflexión: "Está donde tiene que estar. Hay una generación que puede empujarlo, tuvimos momentos de rating muy alto, pero después vuelve adonde tiene que volver y pasa en todos lados. Pudimos haber generado un auge en algún momento, pero después vuelve adonde tiene que estar. Y para cambiar eso radicalmente tiene que haber un trabajo serio, de raíz, que nunca va a pasar en nuestro país".

Tal como se mencionó anteriormente, Manu Ginóbili será homenajeado en el James Naismith Basketball Hall of Fame de la ciudad de Springfield, estado de Massachusetts, en una ceremonia que comenzará alrededor de las 20 (hora de Argentina) y será televisada por DirecTV Sports.