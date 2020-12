El emotivo regreso de Claudia tras la muerte de Diego: "Estoy a full apoyando a mis hijas"

Claudia Villafañe volvió a MasterChef Celebrity tras ausentarse dos galas por la muerte de Diego Armando Maradona . Como las emisiones del reality gastronómico se graban con anticipación, este lunes se puso en pantalla el esperado regreso de la ex pareja del astro del fútbol que, pese al mal momento que está atravesando con sus hijas Dalma y Gianinna, se mostró entera.

Emocionada, la "Tata" expresó: “Yo sé que me va a hacer bien esto porque es un grupo maravilloso. Necesitaba el abrazo de mis compañeros, de toda la gente que trabaja acá, de ustedes, y sé que esto me va a hacer bien, me va a distraer. Por supuesto que estoy a full apoyando a mis hijas en todo como siempre, pero desde un costado como también estuve siempre, que es lo que corresponde”.

“Ojalá pueda seguir avanzando, no sé de qué se trata esto, cómo viene esta semana que estamos los ocho, somos ocho y estamos todos los días, y bueno, veremos... Voy a poner todo lo de mí como siempre puse hasta ahora”, agregó Claudia.

“Esto es algo mío y algo que me hace bien y estar entre los ocho finalistas está buenísimo después de venir durante meses luchándola todas las semanas y estoy muy contenta”, remarcó en el detrás de escena.

El 25 de noviembre, día en que falleció Diego Maradona, MasterChef se grabó con normalidad, aunque sin la presencia de Claudia. En la gala, que se vio el 17 de diciembre, los otros participantes decidieron rendirle tributo a la leyenda del fútbol, cada uno a su manera.

Por caso, El Polaco lució una gorra con una foto del astro con la camiseta de la selección Argentina. Al notar el gesto, Santiago del Moro lo hizo pasar al frente y pidió un aplauso para “el gran” Diego y el cantante alzó sus brazos al cielo, se tocó la gorra y envió un beso a cámara. Cuando regresó a su isla, no logró contener las lágrimas.

De inmediato, Del Moro tomó la palabra e hizo una especial mención hacia la madre de Dalma y Gianinna. “Antes de empezar la competencia, de comenzar a jugar con ustedes, les cuento que falta alguien acá: Claudia Villafañe. Por razones de público conocimiento, no va a estar esta noche. Fuerza Clau, te extrañamos y acá estaremos esperándote para cuando regreses a brillar como siempre. Fuerza Clau”, indicó el conductor.

Entre la conmoción y la tristeza por la muerte de Diego Maradona, todos los participantes presentes aplaudieron y le enviaron sus condolencias a su compañera. “No está Claudia. Un golpe para todos los que la empezamos a conocer en estos meses. Es un día muy triste”, agregó Martín Fabio, popularmente conocido como El Mono de Kapanga, quien lució unas medias con la imagen de Diego.