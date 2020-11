El emotivo video de Lío Pecoraro desde el hospital

“Estoy grabando este nuevo video para decirles que estoy en proceso de tratamiento y quiero compartir este agradecimiento enorme con todos ustedes. No tengo otra palabra más que ‘gracias’ por tanto cariño, por tanto apoyo, por tanta dedicación, por tanto rezo, por tanta oración, por la cantidad de gente que me ha sorprendido y vino a donar sangre”, dijo Pecoraro en el video, con una sonrisa que denota cómo enfrenta la enfermedad y sus ganas de dejar atrás la internación.

Lio Pecoraro aseguró que en los últimos días ha “evolucionado muchísimo” y brindó detalles sobre su recuperación: “Estoy atravesando este tratamiento que está siendo muy bien llevado adelante. Porque, además, como dije desde el comienzo: esto está decretado y ganado. Para mí es muy importante cuando uno se pone una idea en la cabeza y la lleva adelante con convicción. Más el apoyo y, obviamente,el trabajo de todo el equipo médico, enfermeros, la gente de la dirección hasta la gente de limpieza del Hospital de Clínicas, que es realmente impecable”, comentó.

Pecoraro contó que el tratamiento que está realizando contra la leucemia produce caída de cabello, motivo por el que decidió raparse la cabeza: “Jamás imaginé en la vida raparme a este punto. Pero con mi compañero Fernando Piaggio (coconductor junto a él del ciclo El run run del espectáculo, por Crónica) y Edu, que está acá, mi enfermero de todas las tardes que me rapó, me parece que me quedó lindo. Por lo menos estoy recibiendo buenas críticas”.

Sobre el cierre del video, Pecoraro contó que ya pasaron varios días desde que salió de terapia intensiva y sentía la necesidad de agradecerles a todos los que rezaron por él. Para finalizar, volvió a mencionar las palabras que lo acompañan desde que le dijeron que tenía leucemia: “Decretado y ganado”.