El empresario Jorge Neuss mató a su esposa y se suicidó

Según trascendió, una de las hipótesis que manejan los investigadores es un conflicto de pareja relacionado con la enfermedad de uno de los hijos del matrimonio. Juan Jorge, de 35 años, parte del conglomerado de empresas familiar, estaba en la casa cuando sucedió el terrible crimen.

Neuss Capital es actualmente un fondo de inversión especializado en la adquisición y start-up de empresas de servicios y soluciones tecnológicas para el sector público o privado. El grupo económico es el accionista mayoritario de la compañía Edersa que se dedica al servicio público de distribución y transporte de energía eléctrica en Río Negro.

El Grupo Neuss es un conglomerado con más de un siglo de experiencia en el país, cuyo precursor fue la fundación, en 1881, de Soda Neuss Belgrano, por parte de Herman Neuss, el padre de Jorge Justo. Las gaseosas Neuss llegaron a liderar el mercado argentino.

nessu interior.jpg Tras el femicidio de su esposa, el empresario está en estado crítico.

El empresario es un histórico integrante del jetset argentino y en los '90 tomó notoriedad pública también porque era el compañero de golf del entonces presidente Carlos Menem.

Otra vez un femicidio en ese country

El country Martindale vuelve a estar conmocionado por un femicidio, tal como ocurrió en 2015, cuando otro empresario Fernando Farré, asesinó a puñaladas a su ex esposa, Claudia Schaefer, dentro de su casa, cuando se encontraban en una reunión de mediación. Farré fue condenado a prisión perpetua por el femicidio y en una entrevisto contó: "Yo asesiné a mi mujer, la madre de mis hijos. De un acto que no fue a sangre fría, pero que ocurrió. ¿Qué pasó? No lo sé. No tengo explicaciones. Yo no me sentía yo. No me sentía responsable. Evidentemente no sabía lo que hacía. No voy a premeditar hacer esa barbarie. Que me acusen de eso me pareció irritante" y consideró que el asesinato fue "una profecía autocumplida".