El enojo de Yanina Latorre con Pampita por su postura ante la denuncia en El hotel de los famosos

La angelita no tuvo piedad contra la conductora, luego de que esta no haya querido opinar sobre la denuncia de abuso.







Sin contar el gran fracaso a nivel rating que fue, la realidad es que El hotel de los famosos 2 solo estuvo vinculado a malas noticias. Entre ellas, la más fuerte de todas fue la denuncia de Flor Moyano contra Juan Martino por un supuesto caso de abuso sexual. Pampita, la conductora del programa, prefirió no hablar del tema, algo que al parecer despertó el enojo de Yanina Latorre.

“No voy a hacer comentarios sobre este tema", dijo Pampita al encontrarse con un móvil de LAM, una respuesta similar tuvo Roberto García Moritán, esposo de la conductora y legislador porteño: "Lo único que puedo decir es 'no, es no'. No tengo más información sobre el tema".

Yanina Latorre pampita 1.jpg Por eso, en el piso de LAM, Yanina Latorre no tuvo piedad contra Pampita: "Lo de ella... un poco cínico. Con todo lo bien que me cae, pero hay una denuncia grave. Aparte ella es mujer y las mujeres han sido muy empáticas con todo lo que le ha pasado. Como conductora del programa se tendría que parar en otro lugar, esto no le suma".