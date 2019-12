La decisión del enviado de Trump fue tomada cuando el funcionario se enteró de la presencia de Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación del presidente de Venezuela y el ecuatoriano Rafael Correa. Claver-Carone también se mostró disconforme con la decisión del nuevo gobierno de ofrecerle asilo a Evo Morales.

"Desafortunadamente, debido a unas invitaciones y a algunas sorpresas que recibimos al llegar, decidí no ir y me voy temprano. No vamos a tener las varias reuniones de trabajo que teníamos programadas para mañana", anunció el enviado de Trump, quien transmitió su disgusto al nuevo secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz.

