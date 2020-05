El equipo que mostró su intención de contar con Vettel para 2021 Guenther Steiner, jefe de la escudería Haas de Fórmula 1, habló sobre lo importante que sería tener a Sebastian Vettel en el equipo.

Además, habló sobre los problemas que podría causarle al equipo si no se lleva a cabo esta temporada: "Si no corremos –este año–, creo que podríamos sobrevivir. Creo que el peor escenario de todos es correr sólo ocho carreras, porque gastas mucho dinero, pero si no corres no gastas ese dinero. Además, el coche estaría listo para el año que viene".

Y concluyó: "Espero que el plan funcione para que haya al menos 15 carreras, que parece ser el número mágico en términos económicos. Con suerte, podremos hacerlo".