El ex de Esmeralda Mitre tiene miedo: "Estás mal de la cabeza"

En el comienzo de las imágenes, el empresario le pidió a la actriz que se fuera y le preguntó cómo llegó hasta el techo.

Esmeralda Mitre grabada en un confuso episodio con su ex novio: Se trepó por la terraza para verlo

“¡Esmeralda andáte! ¿Qué hacés en la terraza?”, le grita el hombre desde adentro. “¡No me voy a ir, no puedo bajar!”, le grita la heredera de Bartolomé Mitre.

El hombre de 48 años, reiteró su pedido, pero la mediática Le insistió con que no podía bajar. “¿Querés que grite?”, lanzó la rubia. “Estás loca, nena. Tomátelas de acá. No, no te voy a abrir, nunca más te voy a ver en mi vida. Tomatelá, loca”, fue la respuesta de su ex. Y Luego agregó: “Estás mal de la cabeza, nena, ¿cómo vas a subir por la terraza? Estás muy mal”.

Sin limites: “Me das miedo nena, me viniste a ver y revisabas mi camioneta, me das pánico”

Terror y pánico

Ante la negación Esmeralda volvió a insistir y expresó: ¡Abrime que me tengo que ir a operar!”. Y Padilla volvió a mostrar su temor: “Me das miedo nena, estuviste el otro día, me viniste a ver y revisabas mi camioneta, te vi. Salí corriendo, me das pánico”.

De todos modos, el terrible episodio no terminó en ese cruce. La producción del programa conducido por Marina Calabró reprodujo un audio que Juan Cruz le envió a un amigo a través de WhatsApp. En el mensaje, detalló que en la situación intervinieron “cuatro móviles policiales” y que la actriz se terminó “escapando en su auto y conduciendo a contramano”.

Por su parte, Mitre le mandó un mensaje al periodista Carlos Monti y aseguró que su ex “le estaba hackeando la redes sociales”.