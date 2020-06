El ex ingeniero en la F1 que dijo: "El 2019 fue el mejor año de Vettel"

Y además dijo: "Creo que afrontó el mayor reto de su carrera ese año y todo el mundo le descartó porque era lo más fácil decir que Charles iba a mejorar y mejorar y que era el fin de Sebastian".

Además, Smedley comentó: "Pienso que vimos al verdadero Sebastian Vettel al final del año, que se había perdido un poco, y estoy seguro de que él lo admitirá sin problemas, que no estaba en la posición en la que quería, tanto en el equipo como con su compañero al principio del año, pero agachó la cabeza -eso es un signo de campeones del mundo de verdad- y volvió".

Una de las polémicas que involucró a Vettel en la temporada 2019 fue cuando en el Gran Premio de Rusia el alemán no acató la orden que le dio el equipo Ferrari. Sobre esto, el ex ingeniero de la F1 opinó: "Estoy seguro de que Mattia no estará de acuerdo conmigo en esto, pero en Rusia salió delante y decidió mentalmente que se quedaría ahí y que no iba a dejarse adelantar. Creo que eso es un signo de alguien grande que persigue sin descanso ganar”.