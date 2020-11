El ex integrante del Bailando que se hizo albañil para subsistir

Embed

En este sentido, reveló que sin la ayuda que le brindó Flavio, su situación sería aún más precaria y complicada. Efectivamente, el coreógrafo había contado que estaba asistiendo a varios de sus empleados, con sus propios ahorros, pero eso no lo podría sostener durante mucho tiempo: "Flavio nos ayudó, está atento y lo aplaudo por el empuje, por ponerle el pecho a la situación", dijo el bailarín albañil.

Sin embargo, Díaz reconoció que, pese al esfuerzo y colaboración de gente amiga, no le alcanza para subsistir a diario. "En el segundo mes de la pandemia ya me sentía ahogado económicamente. Me da vergüenza decirlo, pero tenía que decidir qué plato de comida al día elegía. Decidía si tenía que comer a la mañana o a la noche. Tenía que elegir porque no tenía plata... Me quedé sin lugar para vivir, tengo un hijo y es complejo...", contó.

Sobre como llegó a hacer trabajo de albañilería, el joven explicó: "En un momento la ayuda de amigos no alcanzó y empecé como albañil. En Venezuela me daba maña con todo. Por suerte me pusieron a prueba en este trabajo: la persona que me contrató me dijo 'no te daba dos mangos y me rindes mucho'. Y gracias a él, cada vez que me necesita, me llama. Con la albañilería resuelvo el día, la comida y listo, no me alcanza para nada más”, declaró, y luego agregó: “Es difícil para los que te contratan también, porque la gente no quiere meter mucha gente en su casa. Son tiempos difíciles".

"Yo vivo angustiado todos los días. Sé que no soy el único. Lo que me mantiene preocupado es mi hijo, que tiene 6 años. ¿Vieron la película La vida es bella? Algo similar. Le pinto lo mejor en este momento. La verdad lo que estamos pasando es una situación extrema y le hablo y le pido que entienda. A veces me pide: '¿Se puede tal cosa? ¿Un helado?' Y yo le digo, hoy no. No tengo plata, no me alcanza y las deudas son muchas", finalizó el artista, al contar cómo lleva la crianza de su pequeño en medio de esta angustiante situación.