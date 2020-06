El ex jefe de Samanta la complicó aún más

Como si no le faltaran escándalos a Samanta Casais, la participante de Bake Off, su ex jefe, Lelé Cristóbal, dueño de Café San Juan (reconocido local ubicado en San Telmo), confirmó que la joven había estaba trabajando en su local hace varios años atrás.

"Acá trabajó hace mil años. No es nada para ocultar", contó el experto gastronómico en diálogo con el diario Clarín, sin querer meterse de lleno en el escándalo sobre el reglamento de la adaptación argentina del exitoso formato británico.

Es que, según el reglamento, los participantes no pueden tener ningún título oficial en pastelería, como así tampoco vivir de lleno de esta profesión. Sin embargo, dado que se trata de un oficio, es muy difícil saber realmente si ella violó las normas, dado que otros participantes también comercializaban sus productos, previo al ingreso al programa.

Lo que empeora la situación en el caso de Samanta es que aparentemente también trabajo en un local gastronómico familiar –en donde se dice no sólo hacía de administrativa sino también de pastelera- y además, participó en un programa de C5N (conducido por Agustina Casanova), enseñando a hacer algunas recetas.

“Estaba más preocupada por eso que por la vida de mi padre”

Además de ser denunciada como “profesional” en medio de una competencia de pasteleros “amateurs”, la joven quedó en medio de una denuncia por estafa –una mujer la acusó de venderle el mismo fondo de comercio a dos personas diferentes- y por homicidio culposo –atropelló en 2017 a un motociclista, Alfredo Olguín, de 74 años, quien por producto de las lesiones, falleció meses después.

Sobre esta segunda acusación, la hija de la víctima, Lorena, reveló que al momento en el que se produjo el accidente, Samanta estaba repartiendo tortas.

“Tuvimos varios problemas porque ella dijo que fue mi papá el que se la llevó puesta, pero en las grabaciones y fotos de la autopista 25 de Mayo se ve que ella amagó con salir con el auto justo cuando venía mi papá y ella se lo come en una curva a unos 500 metros de la cancha de Vélez. Ella se cruzó del cuarto carril a la banquina porque reventó una cubierta”, contó la hija de la víctima en Informados de todo, por América.

Además, sostiene que “la causa continúa abierta porque Samanta no cumplió con la tarea comunitaria -realizar un curso viral durante tres meses- y a la espera del resarcimiento económico”. “Le retiraron el registro, pero el resarcimiento nunca lo hizo, que encima fue por monedas… No tiene precio la vida de mi padre. A mí esto me revuelve muchos sentimientos. Esta persona vio a mi padre tirado en la autopista y ni siquiera se bajó del auto”, contó la hija del hombre que estuvo en coma durante cuatro meses y luego murió.

Según el relato de Olguín, Samanta “se declaró insolvente”. “Para eso vendió un fondo de comercio, por miedo a que le iniciemos algún tipo de acción legal”, indicó. Por otro lado, reveló cómo fue el encuentro que mantuvo con Casais días antes de que muriera su padre. “La cité en el hospital los primeros días de enero. Ahí me contó todo esto: que la Policía sospechó que el auto podía ser robado porque no estaba a nombre de ella, y ni siquiera tenía la cédula azul. Ni el seguro estaba a su nombre. El auto era de una amiga de ella y me contó que tenía cinco tortas en el asiento de atrás para entregar. Tenía miedo de que se pudrieran. Estaba más preocupada por eso que por la vida de mi padre”.