El ex de Valeria Lynch le exige una cuota mensual de $200 mil

Elba Marcovecchio, abogada de Valeria Lynch , habló con Confrontados sobre la disputa legal que mantiene la cantante con su ex, Cau Bornes. La ex pareja de la intérprete argentina le reclama un resarcimiento económico y, entre sus pedidos, reclama una mensualidad de 200 mil pesos .

Para la abogada de Valeria Lynch, Elba Marcovecchio, el planteó fue muy sorpresivo, y aseguró que aún no han recibido nada. “No nos llegó ninguna demanda. Sabemos de la petición, es un planteo bastante sorpresivo, una cosa es la liquidación de la sociedad conyugal, para lo cual se tendrán que sentar y ver cómo se soluciona eso, y otra cosa es un eventual pedido de alimento”.

Con respecto a la cifra que reclama el cantante brasilero, la letrada explicó: “De cifras no me gusta hablar, pero todavía a nosotros no nos llegó una demanda formal por pedido de alimento, todo esto está en una charla privada, no sé como se filtró la información”. Y luego volvió a reiterar su sorpresa por ese reclamo: “Fundamentalmente me sorprende el monto en qué se fundamentaría porque, gracias a Dios, este tipo de alimentos son asistenciales y tendría que considerarse que Cau no podría trabajar”.

Filosa y con cierta ironía, Marcovecchio cerró: “A Cau se lo ha visto espléndido en un streaming en la plataforma de Patricia Sosa, hace menos de una semana. Entonces es raro que me diga que no puede trabajar. Convengamos que las edades han cambiado mucho, tiene 64 años y hoy en día una persona sana de esa edad puede llevar adelante perfectamente sus actividades”.