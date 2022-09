El exótico nombre que eligió Cande Ruggeri para su hija

La hija de Oscar Ruggeri contó a sus seguidores que rompería con la incógnita y a tres meses del nacimiento de la bebé revelaría el nombre elegido junto a su pareja , Nicolás Maccari . “El lunes cumplimos seis meses ya, no saben lo que se mueve esta nena, mucho”, exteriorizó la blonda. Para luego especificar algunos indicios del nombre de la pequeña que nacerá en diciembre: “Les doy unas pistas, es corto, es original y es italiano”.

Claro que después de dejar la “cajita” para que sus seguidores escriban los supuestos nombres, la exhost de El Hotel de los famosos (El Trece) contó, siguiendo el acuerdo que tenía con la revista Gente, dejó la nota que había dado a la revista del corazón donde fue tapa, Candela contó este exótico y singular nombre que eligió: "Se va a llamar Vita". Para luego argumentar el origen de la determinación: "En la pandemia me puse a estudiar italiano y ahí descubrí este nombre que me encantó. Me gusta especialmente su significado: vida".