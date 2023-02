El famoso delantero que no quiso jugar con Marcelo Gallardo en River: "No me arrepiento"

Es que a pesar de que tenía la posibilidad de jugar la Libertadores, cosa que en Banfield, club donde estaba en ese momento, no podía y no solo eso, sino también enfrentar al clásico rival de sus amores, Cvitanich prefirió quedarse donde estaba y rechazar la propuesta de Marcelo Gallardo.

UNO DE LOS POCOS QUE LE DIJO QUE NO A GALLARDO. Cvitanich explicó los motivos por los cuáles no fue traspasado a River. ¡Y no se arrepiente! @ESPNFutbolArg pic.twitter.com/un7crldB92

“Siempre me dicen, ya lo conté alguna vez, antes de esa semifinal de River – Lanús. En ese momento yo estaba en Banfield e irme era dejarlos en el medio del torneo. Yo no lo veía así, hablé con Marcelo, le dije mi parecer. Siempre me preguntan si me arrepiento, era lo que quería en ese momento, o por lo menos lo que a mí me parecía en ese momento”, explicó Darío Cvitanich en una nota realizada en las últimas horas.

delantero river 2.jpg

“Él me llamó, hablamos, no me dijo nada en especial, que era jugar una semifinal, contra Lanús, fue la que quedó afuera. Yo estaba bien en Banfield, tenía que irme en la mitad del torneo y no lo quise hacer, no lo hice. No hay mucho más para contar”, agregó.

River finalmente quedaría eliminado por Lanús en los que fue una de las más recordadas derrotas en el paso de Marcelo Gallardo. Pero, para el Muñeco por lo menos, el fútbol le dio revancha y un año después se consagró campeón de la Copa frente a Boca, equipo en que Darío Cvitanich había jugado en su pasado.