El FDC Motor Sports confirmó el debut de Matías Cravero en Súper TC2000

cravero-cara-LM.jpg Matías Cravero cubrirá en lugar de José Manuel Sapag en el FDC Motor Sports.

“Es una alegría inmensa poder correr en la categoría máxima que hoy tiene Argentina. Todavía no lo puedo creer, no caigo. Voy a disfrutar minuto a minuto la experiencia y le quiero agradecer a todo el equipo FDC Motor Sports, que me dio esta posibilidad. Realmente estoy muy contento”, manifestó el de Colazo en primera instancia.

Y luego agregó: “Me surgió esta oportunidad porque José Manuel Sapag se fue al exterior y se va a ausentar en algunas carreras del Súper TC2000. Frente a esto, el FDC me brindó la posibilidad y yo la puedo aprovechar. Así que lo voy a tratar de capitalizar al máximo esto que se me presenta”.

Por su parte, el joven piloto destacó que conocer la escuadra le permitirá acortar los caminos. “Conozco mucho al equipo y por eso voy a intentar de sacarle el mayor rédito posible al fin de semana. Voy a tratar de aprender y entender el auto, ya que debe ser similar a lo que estoy acostumbrado. Voy a correr en las dos categorías, así que esta semana será clave en el entrenamiento para estar bien mentalizado y concentrado en que divisional estoy porque es mucha la diferencia de potencia entre un vehículo y el otro”, puntualizó.

Por último, Cravero señaló que su premisa es acumular rodaje en la categoría. “Cada vez que uno sale de su casa quiere ganar, pero mi objetivo es sumar. No sé si puntos, pero si experiencia. También quiero devolver el auto en las mismas condiciones en la que me lo dan. Voy a competir contra los mejores pilotos y buscaré aprender de ellos porque tienen muchos más recorrido que yo en este deporte”, concluyó.