"No soy solo lo que hice, soy una persona", agregó Tablado, de 43 años, y aseguró que "todos los días" siente "culpa". “Siempre me pregunto por qué la maté”, añadió. Además, detalló que en la cárcel estudio abogacía y que quiere ver a sus hijas, algo que especialistas recomendaron que no suceda.

Tablada quien tenía una condena a 26 años y seis meses de prisión que debía culminar a fines de 2022, pero por cursar estudios durante su detención se le recortó la pena. En 1998, se lo condenó a 24 años de prisión por el “homicidio simple” de Aló, cometido dos años antes, y en 2013 sumó otros dos años y seis meses por “amenazas” a una ex mujer con la que se casó en prisión, por lo que se lo declaró reincidente.

tablado-2.jpg El femicida Fabián Tablado tras recuperar su libertad.

Edgardo Alo, padre de Carolina, se presentó este jueves en la Justicia para pedir una restricción perimetral contra Tablado para proteger a él y a su familia. “Nunca tuve señales de esto", agregó sobre la liberación de su ex yerno.

Tablado cumplió su condena en diferentes unidades penales, en las que se dedicó a la religión evangelista y a estudiar abogacía. Tras recuperar su libertad confirmó que no volverá a vivir en su barrio y que trabajará junto con su padre.