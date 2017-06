El Flaco Lamadrid: "A Acuña lo veo yendo al Mundial"

“Hace rato que tiene un presente importante. No por nada fue citado a la Selección. Recuerdo siempre que yo tenía un compañero de laburo que cuando Acuña vino a Racing me dijo: ‘La mejor incorporación este año es la de ustedes’. Su papá era hincha de Ferro, donde jugaba Marcos, y él lo acompañaba a la cancha y lo veía. Me lo describió con este presente. Tenía razón”, recuerda la anécdota.

“A Acuña lo veo en el plantel definitivo que irá a Rusia. Si mantiene este gran nivel y no se lesiona, porque es un jugador que se exige mucho, debería estar”. Hugo Lamadrid El otrora volante central le pone fichas a Acuña de cara a Rusia 2018.

Respecto del cariño que los hinchas de la Acadé le tienen y demuestran al Huevo, dio un ejemplo: “Siempre hay una referencia tribunera: el ranking de los más queridos suele ser de acuerdo al orden de ovaciones. Y ante Colón el primer nombre en ser coreado fue el de él. Yo estaba en un palco junto a directivos de otras épocas y nos asombrábamos del afecto y de su juego”, expresó.

Y en cuanto a las virtudes de Acuña, enumeró: “La facilidad que tiene para sacar los centros, lo bien que cubre la pelota, cómo ubica el cuerpo, cómo pone la pierna para que el rival no se la saque... Está muy rápido y fuerte. Es el jugador del fútbol argentino que mejor saca los centros con pelota en movimiento”, admitió.

La ilusión de los neuquinos es que Acuña integre el plantel mundialista, lo cual sería inédito e histórico para la región. Y Lamadrid le tiene toda la fe: “Lo veo en el plantel definitivo si mantiene este nivel y no se lesiona, porque a veces el jugador de músculos cortos es más propenso a las lesiones musculares y Acuña es un jugador muy físico, está exigiéndose constantemente. No es un jugador que hace la pausa, es un jugador que rompe... Ojalá que se le dé y lo veamos en Rusia”.

Dedicado al Huevo

La historia del gracioso tuit

Desde el mismísimo Cilindro de Avellaneda y encantado con la actuación de Acuña, Hugo Lamadrid le dedicó un tuit al Huevo. “No recuerdo haber tenido alguna vez el nivel de Acuña”, publicó quien se destacaba por ser un áspero pero buen volante central. “Me inspiró, se merecía el elogio”.

El Flaco participa del programa Jogo Bonito, por FM Late con Sergio Rek y Víctor Tujschninaider, y conduce un ciclo propio en una FM porteña.