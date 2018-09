El FMI prestará 7100 millones de dólares extra

Estados unidos. La Argentina recibirá un nuevo préstamo de u$s 7100 millones proveniente del Fondo Monetario Internacional, que se sumará a los u$s 50 mil millones anunciados en junio de este año. A su vez, el FMI adelantará para la gestión de Mauricio Macri desembolsos que estaban previstos para la próxima presidencia en el acuerdo original, con lo cual Macri recibirá u$s 18.800 millones más de lo acordado originalmente.