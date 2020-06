El fondo asistencial, con sabor agridulce en Cipo

El comunicado de la entidad presidida por Claudio Tapia aseguró que la “idea es morigerar las consecuencias perjudiciales de la pandemia de COVID-19” e informó que el acuerdo arrancará el 1° de julio de este año para los potenciales 2500 futbolistas.

“Los beneficiarios de dicho fondo asistencial serán aquellos/as futbolistas cuyos contratos finalicen el 30 de junio de 2020 con equipos de la Liga Profesional, Primera Nacional, Federal A, Primera B, C y Primera A Fútbol Femenino y que no celebren uno nuevo con la misma u otra entidad”, explicaron AFA y Agremiados a través de un comunicado.

El delantero Nicolás Trecco es uno de los futbolistas con vínculo por una temporada con el Albinegro. “La medida me genera alegría, por un lado, que piensen en el jugador, pero también hay muchos chicos que no tienen contrato AFA, que hacen otros arreglos y no van a tener este beneficio, que también tienen familia y todo lo que eso implica”, manifestó el atacante.

“Tocó que se diera así, antes esto por ahí no existía y ahora ya está firmado. La verdad que sí, es importante de cara a lo que viene porque no sabemos si vamos a conseguir club o no. De última es una entrada que te sigue dando el fútbol, la obra social es re importante para los que tienen familia”, manifestó Trecco.

Sin embargo, Jorge Piñero da Silva, el goleador que llegó a Cipo a mediados de la temporada 2019/2020, cree que el beneficio debería ampliarse a todos los jugadores. “Tenemos un grupo con los chicos de Cipo y comentamos ese tema. Está bueno para la gente que quedó con contrato, que si no se consigue club hasta diciembre la AFA se hace cargo y me parece bien. El sueldo mínimo por lo menos es una ayuda económica”, indicó el goleador misionero, y cuestionó que “hay muchos jugadores que no tienen un contrato (de AFA)”.

Sin beneficio

“En mi caso, yo tenía un contrato privado con el club y no entraría en ese sistema. Habría que ver de qué forma nos pueden ayudar a los que no tenemos contrato, porque ya quedando libre se hace difícil sin club. Pero para los que tienen el beneficio está bueno, es una ayuda importante. Tiene esa parte buena y la otra no, al no saber cuándo va a arrancar todo y no saber cuándo se va a poder seguir jugando”, sostuvo Piñero da Silva, con preocupación.

“AFA tendría que obligar a los clubes para que todo jugador de Federal A tenga contrato, porque ellos de 30 jugadores te dicen que con 10 contratos ya podés jugar y no tendría que ser así”, cuestionó Trecco, que sin embargo agregó que “también hay que entender que a los clubes se les va mucha plata”. “Todos sabemos cómo es. Por lo menos están dando esta ayuda, en otro momento no sé si lo hubiesen planteado”, reflexionó.