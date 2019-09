El forjador de talentos que contagia su pasión a los pibes de Andacollo

Su sobrenombre nació del ingenio pueblerino. En pleno Mundial de Italia 1990, el volante camerunés Cyrille Makanaki se transformaba en una de las figuras del certamen. En aquellos años y en los campeonatos realizados al pie de la Cordillera del Viento, un joven Rogelio descollaba con su estilo de juego muy similar al recordado jugador. Sus rulos al viento le sumaban más crédito y pronto pasó a ser el Makanaki andacollino. Así fueron pasando los años y aquel emblemático apellido de origen africano se redujo a “Maka”. “Es gracioso porque muchos no saben o no recuerdan cómo me llamo en realidad”, cuenta con una sonrisa.

Rogelio San Martín es nacido y criado en el paraje Huaraco. Proviene de una familia de deportistas: Juan y Estrella, sus padres. Por eso el gen de la pasión por el deporte lo traía incorporado en altas dosis. Se reconoce como un apasionado del fútbol y lo considera algo maravilloso y que le ha servido para tener amigos y conocidos en todos lados. Hoy tiene escuelitas infantiles pero también bajo su dirección la primera y reserva del equipo que representa a Andacollo en las diferentes ligas que se realizan en la región. Dice que el fútbol y cualquier disciplina deportiva juegan un importante rol en la cadena comunitaria y voluntaria de contención social.

Rogelio tiene dos hijos, Lucas e Ignacio, y una hija, Karen, fruto de su matrimonio con Miriam Muñoz. “Para llevar adelante esta pasión ha sido vital el acompañamiento incondicional de mi familia, muchas veces dejo cosas relegadas para poder cumplir algún compromiso deportivo con los chicos”, señala. Cuenta que prácticamente no hay fin de semana que no tenga algún partido o cualquier otra actividad que su responsabilidad de director de Deportes de la comuna local también le demanda. “Yo le dedico mucho tiempo a esto”, dijo. Contó que fuera de sus obligaciones laborales tiene sus escuelitas deportivas para niños y jóvenes y ahora ha incorporado el fútbol femenino. “Esto lo hago por pasión. No cobro ningún peso. Les enseño todo lo deportivo que está a mi alcance, pero mi especial preocupación es enseñarles el valor del respeto y la humildad y que tomen su educación con responsabilidad. Ya que eso es la base de su futuro”, cuenta Rogelio.

Su sueño, una filial de primera

Rogelio sueña en grande y considera que nada es imposible si se le aporta ganas y esfuerzo: “Mi sueño de siempre fue y es lograr instalar aquí una filial de cualquier club de la primera del futbol nacional”. Eso agigantaría las posibilidades de muchos jugadores que tienen talento pero por cuestiones de recursos y de lejanía siempre se quedan en el camino. “Esa filial nos permitiría tener un contacto fluido con los clubes a nivel nacional y las pruebas se harían con más frecuencia, permitiendo que chicos de toda la región tengan la posibilidad de probarse”, dice.

San Martín pondera al deporte como una valiosa herramienta de contención social. Sostiene que tiene que ser una política de Estado “porque mantiene ocupados a los chicos, puedan desarrollar sus virtudes en un cuerpo sano y recibir muchos valores que le serán útiles para desenvolverse en sus vidas”, dijo. Y celebró la fuerte apuesta que hizo la Provincia en infraestructura a través de las canchas de fútbol sintético en las localidades.

LEÉ MÁS

El pibe del interior que viaja 300 km para jugar en la selección provincial y sueña con parecerse a Scola

Italianos exploran inversiones en el turismo de dinos

Zapala le rindió un homenaje al artista local Mario Argat