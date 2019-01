El fuerte cruce entre Fede Bal y Cinthia Fernández

En ese momento, Bal -que estaba mirando el programa- le respondió a través de las redes. “Hola @cinthifernandez. Hoy dijiste que, por experiencia propia, sabés que yo al ingerir alcohol me vuelvo agresivo. Me resulta extraño ya que casi no te conozco personalmente. Te pido que te retractes de tus dichos. No voy a permitir más que me ensucien gratis. Peor hablan de mí, más fuerte me vuelvo. No pienso dejar pasar más nada. Pero no voy a exponer en la televisión nada de mi accionar. Voy a responder con trabajo, como siempre”, tuiteó.