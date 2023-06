El fuerte enojo de Mirtha Legrand con Juana Viale por un contrato

En una entrevista con Ángel De Brito para el programa LAM , Suar explicó por qué las negociaciones con Nacho Viale para sellar la permanencia de ambas conductoras en la emisora no arribaron a buen puerto.

" No se llegó a un arreglo económico ", expresó Suar como principal causa de la interna por el espacio de Mirtha en la televisión. En esa línea detalló que Juana "no quería hacer el programa los domingos al mediodía" , lo que trabó aún más un posible acuerdo.

Adrián Suar reveló en LAM el enfrentamiento de Mirtha Legrand y Juana Viale por un contrato.

El Chueco también puntualizó que a su criterio Juana quería ocupar el espacio de los sábados a la noche, pretensión que el Canal no objetaba pero Mirtha Legrand se negó a aceptar. "Mirtha los sábados y Juana los domingos, a no ser que ellas decidan cambiar", enfatizó Suar y luego explicó que la señora "dijo no".

Esta firme negativa de la diva fue elogiada por el productor, que la calificó como “una genia” por su manera de luchar por el espacio. "A la productora y Nacho Viale no le cerraba, iban a perder plata, lo escucho y lo entiendo. Me da mucha pena que Mirtha no esté en El Trece", finalizó Suar.

Lejos de preocuparse por el asunto, Juanita viajó a Madrid para protagonizar la obra Tráfico y estaría viviendo un romance con Rodrigo Pahlen, su compañero de rubro.

A partir de esta explicación de Adrián Suar se rompió el silencio en torno a la incertidumbre sobre el futuro de ambas estrellas y ante los rumores de una posible pelea entre los tres protagonistas. ¿En qué Canal desembarcará la Chiqui junto a Juana Viale?