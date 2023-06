Qué dijo Mirtha Legrand al ver la estatua que le dedicaron

Este lunes, en Villa Cañás, ciudad donde Mirtha Legrand es oriunda, presentaron un gran homenaje a la conductora, que tuvo como punto principal la inauguración de una estatua en su honor. Sin embargo, al igual que pasó con la exhibida por River hace una semana atrás de Marcelo Gallardo, la estatua no fue del gusto del público y terminó siendo fuertemente criticada en las redes sociales. Por eso, la propia Mirtha Legrand salió a hablar y dio su opinión sobre este particular homenaje.

Mirtha Legrand Estatua 1.jpg

“No me gustó, yo no quiero hablar nada en contra de mi ciudad Villa Cañás y de los cañaseños porque sé que es un esfuerzo el que hicieron, pero evidentemente no es el óvalo de mi cara, no soy yo, me veo rarísima. Me mostraron antes de ayer la foto y dije: ‘Muchas gracias’”, admitió Mirtha Legrand.