Ángel de Brito reveló qué pasó con Mirtha Legrand el día que fue a comer a su casa

Al comprobar que el tema despertaba la curiosidad de sus panelistas, el conductor brindó jugosos detalles. "Hadad había comprado los derechos del Martín Fierro para hacerlo en Canal Nueve. Trabajábamos con él en la programación, con Marisa, y nos pregunta a quién podemos poner como conductor y dijimos '¿por qué no la llamamos a Mirtha?'", contó generando mayor expectativa.

En la continuidad de su relato, De Brito explicó que “Mirtha no estaba trabajando en ese momento en la tele; estaba en estos baches como está ahora, fuera de los almuerzos. Y Daniel (Hadad) me dice muy simpáticamente 'bueno, llamala y traela'. La llamé a Mirtha un día a las 11 de la noche, me atendió ella, le dije 'Daniel quiere que conduzca los Martín Fierro, ¿le gustaría?', 'sí, me encantaría, ¿Cuándo nos juntamos?'. Así de simple, como son las grandes figuras".

Apelando a su estilo entre punzante y divertido, el conductor prosiguió con su relato: "Entonces nos invitó a su casa, fuimos y les juro que nos hizo un programa de televisión. Nos hizo sentar en el living, esperamos, al rato entró desfilando como en el programa. Después nos hizo pasar al escritorio, que le había decorado Daniel Tinayre", dijo despertando las risas de sus angelitas.

Luego Ángel agregó que Mirtha "peló una lista como de 225 cosas", y Marisa Brel aportó precisiones: "En una libretita amarilla tenía anotados todos los requisitos". De Brito explicó que eran "cosas muy simples, pero todo detalladísimo. La luz, el camarín...". En ese momento, Marisa aprovechó para filtrar un elogio a la diva: "Ella fue la pionera de decir 'quiero tres cambios de ropa'". Y para completar el recuerdo, el conductor afirmó: "Se hizo todo como ella quiso, dos años seguidos".

"Después terminamos charlando en la cocina", comentó la invitada. Y de inmediato, De Brito completó la anécdota: "Ah sí, después nos hizo el recorrido por la casa. Nos mostró su cuarto, el lugar donde tenía todos los perfumes, la cocina, la ropa, todo. Nos hizo el tour por la casa. Espectacular, divina". Una mezcla justa de glamour y humildad. Por eso Mirtha Legrand es la máxima estrella de nuestro país.